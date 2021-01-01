

مواصفات وأسعار الهاتف Realme GT Master مواصفات وأسعار الهاتف Realme GT Master

أعلنت اليوم شركة ريلمي عن انضمام عضو جديد لسلسلة هواتف GT Series وهو الهاتف Realme GT Master الذي يأتي مع مواصفات فوق المتوسطة تتمثل في أحدث معالج من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس وكاميرات خلفية ممتازة تدعم التصوير بجودة 4K بالإضافة إلى شاشة Super AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز كل هذا وأكثر بسعر جيد للغاية لا يتخطى الـ400 دولار، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Realme GT Master.



مواصفات الهاتف

هاتف Realme GT Master الجديد يتوفر مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0.



هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويضم كذلك 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، والهاتف GT Master الجديد من ريلمي يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.

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بطارية الهاتف Realme GT Master تأتي بسعة 4300 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط (يمكن شحن بطارية الهاتف بالكامل خلال 33 دقيقة فقط)، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا أسفل الشاشة ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعم مكبر الصوت وخاصية NFC.سعر الهاتف Realme GT Masterسعر الهاتف Realme GT Master يبدأ من 370 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 400 دولار للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، مع العلم أنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 30 يوليو.