مؤشرات تلف مضخة الزيت وخطورتها على المحرك

المربع نت – تعتبر مضخة الزيت من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتتلخص مهمتها في دفع ونشر الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات، وذلك من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، مما يساعد على أداء الزيت لوظائفه داخل المحرك.
وفي حال تعرض المضخة للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، واليوم نستعرض لكم أبرز المؤشرات على تعرض مضخة زيت المحرك للتلف، وهي كما يلي:
– إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلون السيارة
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