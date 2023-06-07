بي إم دبليو M4 CSL ستحصل على 540 حصان ودفع خلفي

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صورة الخبر: بي إم دبليو M4 CSL ستحصل على 540 حصان ودفع خلفي
بي إم دبليو M4 CSL ستحصل على 540 حصان ودفع خلفي

ظهرت تفاصيل جديدة حول سيارة بي إم دبليو M4 CSL والتي تجعل جمهور السيارة أكثر حماساً لوصولها.

شوهدت السيارة في مناسبات قليلة، ودون أي إعلان من بي إم دبليو فسيكون من الصعب معرفة مواصفات السيارة الإنتاجية، مع ذلك تتوقع بعض المصادر أن تحافظ السيارة على محرك 3.0 لتر V6 والذي سينتج 540 حصان لأجل M4 CSL. وتضيف المعلومات أن السيارة ستأتي بنظام دفع خلفي بدلاً من الدفع الكلي ما سيجعلها محببة لهواة القيادة والأداء.

لا يبدو أن السيارة ستحصل على خيار ناقل الحركة اليدوي وسيكون الخيار الوحيد ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

صورة الخبر: بي إم دبليو M4 CSL ستحصل على 540 حصان ودفع خلفي

المصدر: سعودى شفت

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