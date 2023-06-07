

بعد رفع أسعار الوقود.. حملات على محطات البنزين للتأكد من الجودة وتطبيق الأسعار الجديدة بعد رفع أسعار الوقود.. حملات على محطات البنزين للتأكد من الجودة وتطبيق الأسعار الجديدة

تم يوم الجمعة 23 يوليو رفع أسعار الوقود والمحروقات للربع الثالث من عام 2021 الحالي، والممتد من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر القادم، حيث بلغت الزيادة 25 قرش على أسعار البنزين فقط، بينما تم تثبيت سعر السولار والمازوت على نفس أسعارهم الحالية.



وبهذه التغييرات أصبحت الأسعار الجديدة للوقود كالتالي:



- بنزين 80 من 6. 5 جنيه إلى 6.75 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

- بنزين 92 من 7.75 جنيه إلى 8 جنيه.- بنزين 95 من 8.75 جنيه 9 جنيه.- سولار بسعر 6.75 جنيه (بدون زيادة).- طن المازوت للقطاع الصناعي بسعر 3900 جنيه.وبعد الإعلان عن هذه الأسعار والبدء بتشغيلها صباح يوم الجمعة، بدأت وزارة البترول بشن حملات تفتيش مفاجئة على محطات الوقود للتأكد من التزام هذه المحطات بالأسعار الجديدة وعدم المغالاة في الأسعار، بالإضافة للتأكد من جودة الوقود الموجود بالفعل في تلك المحطات والمعد للبيع مباشرة للجمهور، وذلك للتأكد من عدم وجود أي غش أو تلاعب بالوقود.