

نوكيا تكشف عن مميزات هاتفها الجديد منخفض التكلفة نوكيا تكشف عن مميزات هاتفها الجديد منخفض التكلفة

طرحت شركة نوكيا Nokia الفنلندية، هاتفها الذكي الجديد Nokia 110 4G، والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، ويتوفر الهاتف المحمول للبيع في الهند، مقابل سعر حوالي 40 دولار.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Nokia 110 4G، كما يوحي الاسم، مزود بـ اتصال LTE، و يدعم تشغيل شريحتين اتصال، و اتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، كما أنه مدعوم بشريحة Unisoc T107 مزدوجة.



ويحتوي هاتف نوكيا منخفض التكلفة Nokia 110 4G، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 128 ميجابايت، وسعة تخزين داخلية 48 ميجابايت، ويحتوي الجهاز على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 32 جيجابايت.

قد يعجبك أيضا...

ويضم هاتف نوكيا الجديد Nokia 110 4G، شاشة من نوع QVGA، بقياس 1.8 بوصة، ويحتوي على بطارية بقوة 1.020 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ microUSB، كما يأتي الهاتف بميزة تكبير القوائم، ما يجعل من السهل على المستخدم رؤية القوائم أكبر وأسهل، إلى جانب ميزة القراءة التي تحول النص إلى كلام.وتشمل ميزات الأخرى بهاتف نوكيا Nokia 110 4G، كاميرا خلفية بدقة 0.8 ميجابكسل ومشغل MP3 و FM سلكي ولاسلكي، وكشاف LED، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليمتر، كما يأتي محملا ببعض الألعاب الكلاسيكية مع تطبيق Oxford.ويتوفر هاتف نوكيا Nokia 110 4G، بمجموعة من الألوان الرائعة وهي: الأصفر، والأزرق، والرمادي، وهو متاح للشراء من خلال موقع نوكيا عبر الإنترنت، أو من أمازون، مقابل سعر يعادل 40 دولار أمريكي (أي ما يعادل 600 جنيه مصري).هاتف نوكيا Nokia 105 4Gخلال العام الجاري، كشفت شركة نوكيا عن هاتف آخر ذو إمكانيات بسيطة، ويدعم أيضا اتصال LTE، وكان هاتف نوكيا Nokia 105 4G، قد انطلق في شهر يناير الماضي، مقابل سعر حوالي 35 دولار (أي ما يعادل 550 جنيه مصري).وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Nokia 105 4G، بمواصفات منخفضة من بينها بطارية قابلة للإزالة بقوة 1020 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ microUSB، ويدعم راديو FM لاسلكي.ويأتي هاتف نوكيا Nokia 105 4G، بوزن 80 جرام، مع شاشة من نوع QVGA، بقياس 1.8 بوصة، بدقة 120 × 160 بكسل، ويحتوي الجهاز على أداة إضافية هي مصباح يدوي LED مدمج في الجانب العلوي من الهاتف.