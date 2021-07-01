أسعار اللحوم اليوم..

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أسعار اللحوم اليوم..

استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 26-7-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو،وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

المصدر: اليوم السابع

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