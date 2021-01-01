

جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمي Drive تتعلق بالحظر جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمي Drive تتعلق بالحظر

تتميز خدمة التخزين السحابي جوجل درايف Google Drive، في العديد من المزايا التي يوفرها لراحة مستخدميه، ولعل من أبرزها تخزين الملفات ومزامنتها وتحريرها شخصيا في تطبيق واحد.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، توفر جوجل بعض المزايا تعاونية مدفوعة ضمن نظام تطبيق "درايف" الأساسي، مثل Workplace أو G Suite Business، والتي تجعل الخدمة من أقوى الخدمات على الإنترنت.



ميزة جديدة من جوجل

قد يعجبك أيضا...

ولأجل زيادة إمكانيات خدمة تخزين الملفات المكتبية، تتيح عملاقة التقنية الأمريكية ميزة جديدة لتطبيق Google Drive، والتي تضيف طبقة أمان جديدة لحماية البيانات المخزنة على حسابات مستخدميها.إذ كانت سياسة المشاركة في جوجل درايف Google Drive، دائمًا لا تفرض قيود إلى حد ما، حيث لا توفر الشركة الأمريكية قيود أو طبقة ثانية من التأكيد لمشاركة المحتوى المرفوع على خدمة التخزين السحابي مع الآخرين.و لاستخدام ميزة جوجل الجديدة، كل ما عليك فعله هو إدخال معرف بريد إلكتروني على gmail صالح، في واجهة المشاركة الجديدة وسيظهر اسم المستخدم الآخر مالك الحساب في قسم "تمت مشاركتها معي Shared with me".وستمكنك هذه الميزة من منع المحتوى غير المرغوب فيه والمحتويات المسيئة الأخرى، والمحتوى الذي لا ترغب في وجوده على حسابك، فقط يمكنك النقر على "ازالة remove" لتشغيله، ولكن لا يزال من الممكن أن يظهر مرة أخرى في بعض الأحيان في أماكن أخرى، مثل عمليات البحث.وفي مايو الماضي، أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحديثات لـ تسليح مستخدمي تطبيق Google Workspace والمسؤولين بقدرات متقدمة لمكافحة إساءة الاستخدام وتحليل التهديدات.ومن بين هذه الميزات هي القدرة على حظر مستخدم Google Drive آخر، واليوم طرحت الميزة بشكل رسمي، ولحسن الحظ، فهي لا تقتصر فقط على مستخدمي الخدمات المدفوعة من جوجل، ولكن ستحصل الحسابات الشخصية المجانية تحصل عليها أيضا.كيف يمكنك حظر المستخدمين الآخرين على جوجل درايفولحظر مستخدم آخر، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على المحتوى غير المرغوب فيه على مشاركات ضمن حساب المستخدم الذي ترغب في حظره، ثم اضغط على خيار "الحظر" وسيؤدي هذا إلى ثلاثة أشياء، من بينها:- منع المستخدم الآخر من مشاركة أي محتوى معك في المستقبل.- يمكن أن يكون هذا عنصر تحكم مفيدًا لحمايتك، على سبيل المثال، إذا كان لدى المستخدم الآخر سجل في إرسال بريد عشوائي أو محتوى مسيء.- قم بإزالة وصول المستخدم الآخر إلى كافة الملفات والمجلدات الموجودة على درايف حتي التي سبق أن شاركها معك.تجدر الإشارة إلى أن حظر حساب جوجل معين على خدمة درايف Drive قد يؤدي ذلك أيضا إلى حظره على خدمات جوجل الأخرى بطريقة أو بأخرى.