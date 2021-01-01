

تسريبات تكشف الميزات القادمة في ساعة أوبو Oppo Watch 2 تسريبات تكشف الميزات القادمة في ساعة أوبو Oppo Watch 2

كشفت تسريبات أن ساعة أوبو الذكية القادمة Oppo Watch 2 والمقرر أن تطلقها شركة أوبو الصينية في 27 يوليو المقبل، ستنطلق بعدد من الميزات الخارقة التي تجعلها تتفوق على الساعات الأخرى، ومن أهممها ميزة دعم الاتصالات الهاتفية.



وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة Oppo Watch 2 الذكية القادمة من أوبو ستتميز ب eSIM وهي بطاقة الهاتف الإلكترونية التي تمكنها من حفظ الأسماء والارتباط مع الهاتف ومن خلالها يمكن القيام بالرد على المكالمات الهاتف بعد ربطها مع هاتف أوبو.



ميزات ساعة Oppo Watch 2 القادمة من أوبو

قد يعجبك أيضا...

وتُظهر عدد من الصور التي تمت مشاركتها بواسطة المسرب Blass أن ساعة Oppo Watch 2 تعرض الاتجاهات على الخريطة ، مما يشير على الأرجح إلى دعمها أيضا لتقنية GPS مدمجة، مع عدد من الوصف الدقيق والمحسن للخرائط .وستأتي ساعة Oppo Watch 2 الذكية بدعم لوضع الألعاب والتحكم في الكاميرا ، حيث زعمت التسريبات السابقة أن الساعة الذكية ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon Wear 4100 مع دعم ل Apollo 4s ، وسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت .كما ستدعم ساعة Oppo Watch 2 الذكية لتقنية الاتصال LTE ، وتطبيق Oppo Relax الجديد ، وميزة طبية اكتشاف التوتر والمساعدة على تقليل معدلاته.وستصدر ساعة Oppo Watch 2 الذكية بواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS وستحتوي أيضًا على تقنية RTOS لإطالة عمر البطارية، كما ستأتي الساعة الذكية بأحجام 42 مم و 46 مم ، وستحصل على خيارات ألوان متعددة .