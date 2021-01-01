

الموعد الرسمي لإطلاق سماعات اللاسلكية ZTE Buds من شركة ZTE.. مواصفات الموعد الرسمي لإطلاق سماعات اللاسلكية ZTE Buds من شركة ZTE.. مواصفات

أعلنت شركة ZTE الصينية أنها ستطلق سماعاتها اللاسلكية الجديدة ZTE Buds و ZTE LiveBuds Pro في 27 يوليو المقبل بالتزامن مع إطلاق هاتفها الرائد Axon 30 5G الذي يأتي بكاميرا سيلفى تحت الشاشة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن سماعات ZTE Buds اللاسلكية تأتي بعدد من المواصفات الفائقة منها تقليل الضوضاء مع ستة ميكروفونات ثلاثة في كل سماعة أذن لتحسين جودة الصوت والعمل على نقائه.



كما تصدر سماعات ZTE Budsاللاسلكية بتصميم جديد وأنيق حيث ستكون بحجم أصغر من سابقتها مع اللون الأبيض وسيقان أطول وأنحف بالإضافة إلى حافظة أطول وأضيق للسماعات.

وستحتوى سماعات ZTE Budsاللاسلكية على مصابيح LED وأطراف سيليكون كما توفر إلغاء الضجيج السلبي، وبطارية بعمر طويل، ومن المتوقع أن تصدر السماعات بسعر مناسب.

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هاتف ZTE Axon 30 سيصدر نفس يوم إطلاق سماعات ZTE Buds اللاسلكيةأما بالنسبة لهاتف ZTE Axon 30 الذي سيصدر في نفس يوم إطلاق سماعات ZTE Budsاللاسلكية فسيأتي بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع OLED ،بدقة + 1080 بيكسل، مع معدل تحديث وضعى للشاشة 144هرتز فى الثانية، ومعدل أخذ العينات باللمس ب 300 هرتز، مع تقنية + HDR10 ، ومعدل حماية من نوع Gorilla Glass 5، وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد أسفل الشاشة.وسيقدم هاتف ZTE Axon 30 كاميرا رباعية خلفية الأولى تقريب بصرى 5x periscope ، أما الكاميرا الأساسية فتأتى بدقة 64 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أخرى بدقة 64 ميجا بيكسل أيضا ، و ومستشعر فائق الدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى 32 ميجابيكسل، ودقة تسيل الفيديو بقدرة 8K مع 30 إطار فى الثانية.وسيعمل هاتف ZTE Axon 30 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهى أحدث معالجات هواتف رائدة حتى الآن فى الأسواق، مع نظام التشغيل الأندرويد 11 ، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت رام، من نوع LPDDR5 .