أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الاثنين، عن 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المتعلقة بالبطولة إلى 148.
وتقام الألعاب، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، دون جماهير بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية، حيث سجلت طوكيو 1763 إصابة جديدة أمس الأحد.
وتشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.
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التعليقات على أولمبياد طوكيو.. إصابات جديدة بكورونا
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