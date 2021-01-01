أولمبياد طوكيو.. إصابات جديدة بكورونا

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صورة الخبر: أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الاثنين، عن 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المتعلقة بالبطولة إلى 148.

وتقام الألعاب، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، دون جماهير بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية، حيث سجلت طوكيو 1763 إصابة جديدة أمس الأحد.


وتشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.

وكانت مصر شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها ستكسر هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو.



وتحمل البعثة الحالية إلى طوكيو آمال المصريين في تحقيق إنجازات، وأيضا لزيادة رصيد مصر من الميداليات الأولمبية، حيث حققت البعثات المصرية طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، منها سبع ميداليات ذهبية، وعشر ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأولمبية عبر التاريخ.

المصدر: elbalad

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