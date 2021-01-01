

تسريبات تكشف نماذج هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S22 تسريبات تكشف نماذج هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S22

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على تطوير هواتفها الرائدة Galaxy S22 والتي من المتوقع أن تطلقها الشركة في بداية العام القادم 2022، وكشفت تسريبات النماذج الأولية للهواتف وعدد من مواصفاتها وملامحها الأساسية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Galaxy S22 ستأتي بنموذج SM-S901x لهاتف Galaxy S22 أصغر الهواتف حجما وأقلها سعرا وإمكانات، ونموذج SM-906x لهاتف + Galaxy S22 ، ونموذج SM-S908x لهاتف Galaxy S22 Ultra الأكبر حجما والأغلى سعرا وإمكانات.



مواصفات هواتف سامسونج Galaxy S22

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وسيأتي هاتف Galaxy S22 بشاشة قياس 6.1 بوصة أما هاتف + Galaxy S22 سيأتي بشاشة 6.6 بوصة أما هاتف Galaxy S22 Ultra فسيأتي بشاشة 6.8 بوصة.وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج على شاشة من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.أما بالنسبة لجودة شاشات هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليا في الهواتف الذكية.وسيحصل هاتف Galaxy S22 Ultra على أفضل معالج من شركة سامسونج والذي سيقدم أداء كبيرا حيث سيكون أول معالج يتم استخدامه في الهواتف، حيث سيتفوق علي Exynos 2100.