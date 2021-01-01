هواتف سامسونج القادمة ستحصل على ميزة خارقة لحماية الكاميرات من الكسر

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستكون أول شركة هواتف ذكية تحصل على ميزة خارقة في هواتفها القادمة وهي ميزة حماية كبيرة ستحصل عليها الكاميرات الخلفية للهواتف تمنعها من الكسر والخدش.
وبحسب موقع Android Headlines فإن شركة الزجاج الشهير ة Corning التي تقوم بصنع زجاج الهواتف الذكية للشاشات واللوحات الخلفية Gorilla Glass ستقوم بتصنيع زجاج خاص لهواتف سامسونج القادمة عبارة عن أغطية للكاميرات لحمايتها.
وسيكون زجاج الكاميرات الذى من المقرر أن يعمل على حماية الكاميرا الخلفية للهواتف سواء كانت ثلاثية أو رباعية من نوع Gorilla Glass و DX و + DX ، وسيتم دمجه لاول مرة مع هواتف سامسونج القادمة.
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