

هواتف سامسونج القادمة ستحصل على ميزة خارقة لحماية الكاميرات من الكسر هواتف سامسونج القادمة ستحصل على ميزة خارقة لحماية الكاميرات من الكسر

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستكون أول شركة هواتف ذكية تحصل على ميزة خارقة في هواتفها القادمة وهي ميزة حماية كبيرة ستحصل عليها الكاميرات الخلفية للهواتف تمنعها من الكسر والخدش.



وبحسب موقع Android Headlines فإن شركة الزجاج الشهير ة Corning التي تقوم بصنع زجاج الهواتف الذكية للشاشات واللوحات الخلفية Gorilla Glass ستقوم بتصنيع زجاج خاص لهواتف سامسونج القادمة عبارة عن أغطية للكاميرات لحمايتها.



وسيكون زجاج الكاميرات الذى من المقرر أن يعمل على حماية الكاميرا الخلفية للهواتف سواء كانت ثلاثية أو رباعية من نوع Gorilla Glass و DX و + DX ، وسيتم دمجه لاول مرة مع هواتف سامسونج القادمة.

قد يعجبك أيضا...

وتم تصميم زجاج Gorilla Glass الجديد لمعالجة مشكلة الكسر والخدوش التي تصيب الكاميرات من خلال توفير مقاومة للخدش وكذلك حماية زجاج الكاميرات من الكسر، حيث تدعي شركة Corning أن زجاجها الجديد يتميز بـ "98٪ من التقاط الضوء.هواتف سامسونج القابلة للطي ربما تحصل على الميزة القادمةوتشير التقارير إلى أن سامسونج ستصدر هاتفى Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 القابلين للطي واللذان سيصدران رسميا يوم 11 أغسطس القادم، بهذه الميزة الجديدة لمحاوطة الكاميرات بحماية فائقة حيث سيكون الجزء الخلفي لهذه الهواتف مصنوعا من الزجاج.