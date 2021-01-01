تعمل شركة آبل الأمريكية على إطلاق جيل جديد من أجهزة الآيباد، والذي سيأتي تحت اسم iPad mini 6، ومن المتوقع إطلاقه خلال العام الحالي2021، حيث سيصدر بشاشة 9 بوصة و بتقنية عرض mini-LED ، مع سعر مناسب.
وكشفت أحدث تقارير المحلل التقني "روس يونج Ross Young" من موقع DigiTimes مخطط شركة آبل، حيث تعمل على إطلاق أيباد iPad mini 6 بتقنية عرض mini-LED التي تعتمد على الإضاءة الخلفية بدل من وحدات البكسل، لتوفير إضاءة أكثر دقة في الشاشة، والتي ستحتوى عليها أيضاً أجهزة آبل القادمة iPad Pro و MacBook Pro، وذلك فقاً لموقع "Newsbytesapp".
وسيأتي آيباد iPad mini 6، من آبل، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 9.0 بوصة، بجودة عرض QHD+، وبدقة 1536x2048 بكسل، كما يحتوي على قلم آبل Apple Pencil ، وسيأتي مع هيكل من الألومنيوم بحواف نحيفة تضيف لمسة جمالية رائعة، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصابع مدمج في زر الطاقه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات تكشف سعر ومواصفات آيباد iPad mini 6
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق