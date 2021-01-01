أولمبياد طوكيو.. منتخب اليد يسقط أمام الدنمارك

منتخب اليد يسقط أمام الدنمارك
خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32 – 27، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
وانتهى الشوط الأول بتقدم "الفراعنة" بنتيجة 15 - 14، قبل أن يعود أحفاد الفايكنج في النتيجة خلال الشوط الثاني ويحصدوا نقاط المباراة.
وقدم لاعبي منتخبنا الوطني أداء مميز خلال الشوط الأول قبل أن يتراجع الأداء خلال الشوط الثاني.
وكان “الفراعنة” قد فازوا في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.
ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات “الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين”.
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