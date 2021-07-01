

أسعار الذهب في مصر اليوم 26 -7-2021 أسعار الذهب في مصر اليوم 26 -7-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 26 يوليو 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر ل جرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 903 جنيها



وبلغ سعر جرام الواحد من الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 828 جنيها

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وسجل سعر الجرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 790 جنيهابينما وصل سعر الجرام عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 677 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 527 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6320جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 902.857 الف جنيهوسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.079 الف جنيهللأوقيةأسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.