

أوفر برايس لـ موديلات 2022 من هيونداي توسان .. تفاصيل أوفر برايس لـ موديلات 2022 من هيونداي توسان .. تفاصيل

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات و التي تنتمي إلى طرازات الـ SUV هيونداي توسان، و ذلك لـ موديلات 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تصل إلى 5 الاف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة.



مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2022



تستمد هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 265 نويتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات، مما تجعلها تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9 ثوان.



و تأتي السيارة هيونداي توسان 2022 بالعديد من مواصفات الامن السلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و المكابح المانعة للانغلاق ABS، و EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، مع خاصية المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات، مع قدرات اضافية للفئات عالية التجهيز ،بينما ترتكز على عجلات رياضية تصل إلى 18 بوصة، إلى جانب اعتمادها على باقة من وسائل الرفاهية و التحكم و برامج مساعدة السائق، مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي تبدأ من 8 بوصة حتى 10.25 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي، إلى جانب اضاءة امامية و خلفية تعمل عبر تقنية LED.

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أسعار السيارة هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2022الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 450 ألف بدلًا من 445 ألف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 480 ألف جنيه بدلًا من 475 ألف جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 515 ألف بدلًا من 510 ألف جنيه.الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 565 ألف بدلًا من 560 ألف جنيه.الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 605 ألف بدلًا من 600 ألف جنيه.