ارتفعت القيمة السعرية للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات و التي تنتمي إلى طرازات الـ SUV هيونداي توسان، و ذلك لـ موديلات 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تصل إلى 5 الاف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة.
مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2022
تستمد هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 265 نويتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات، مما تجعلها تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9 ثوان.
و تأتي السيارة هيونداي توسان 2022 بالعديد من مواصفات الامن السلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و المكابح المانعة للانغلاق ABS، و EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، مع خاصية المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات، مع قدرات اضافية للفئات عالية التجهيز ،بينما ترتكز على عجلات رياضية تصل إلى 18 بوصة، إلى جانب اعتمادها على باقة من وسائل الرفاهية و التحكم و برامج مساعدة السائق، مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي تبدأ من 8 بوصة حتى 10.25 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي، إلى جانب اضاءة امامية و خلفية تعمل عبر تقنية LED.
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التعليقات على أوفر برايس لـ موديلات 2022 من هيونداي توسان .. تفاصيل
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