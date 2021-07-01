

مصادر: توريد الماكينات الحديثة لمصانع الغزل بمجرد الانتهاء من إنشاءات المصانع مصادر: توريد الماكينات الحديثة لمصانع الغزل بمجرد الانتهاء من إنشاءات المصانع

كشفت مصادر بشركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إن توريد ماكينات الغزل والنسيج الحديثة الواردة من إيطاليا وسويسرا والصين، وبعض الدول تنتظر الانتهاء من الإنشاءات التي تجرى حاليا في المجمعات الصناعية الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط، وهى المصانع الأولى في مشروع تطوير قطاع الغزل لنسيج بأكثر من 22 مليار جنيه .



أضافت المصادر تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، العمل لتدشين عدد من القلاع الصناعية الجديدة ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس التى تبلغ تكلفتها ما يزيد عن 22 مليار جنيه.



أشارت أنه تستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لنحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطارا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تستهدف الطاقة الإنتاجية 188 ألف طن سنويًا بدلا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.

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وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فتبلغ 50 مليون قطعة سنويًا مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية).وبحسب المصادر، تم الانتهاء من 90‎%‎ من أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، فيما تم توقيع عقود تدشين عدد من المصانع في منطقة البيضا بالبحيرة وفى دمياط .وأوضحت المصادر، أن توريد الآلات والمعدات والمامينات يتوقف على الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتمويل عملية الشراء .