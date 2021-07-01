كشفت مصادر بشركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إن توريد ماكينات الغزل والنسيج الحديثة الواردة من إيطاليا وسويسرا والصين، وبعض الدول تنتظر الانتهاء من الإنشاءات التي تجرى حاليا في المجمعات الصناعية الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط، وهى المصانع الأولى في مشروع تطوير قطاع الغزل لنسيج بأكثر من 22 مليار جنيه .
أضافت المصادر تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، العمل لتدشين عدد من القلاع الصناعية الجديدة ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس التى تبلغ تكلفتها ما يزيد عن 22 مليار جنيه.
أشارت أنه تستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لنحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطارا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تستهدف الطاقة الإنتاجية 188 ألف طن سنويًا بدلا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.
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التعليقات على مصادر: توريد الماكينات الحديثة لمصانع الغزل بمجرد الانتهاء من إنشاءات المصانع
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