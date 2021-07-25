

شرطة أبو ظبي تحذر من استخدام الحيوانات الأليفة في عمليات النصب شرطة أبو ظبي تحذر من استخدام الحيوانات الأليفة في عمليات النصب

لا يترك النصابون طريقة إلا ويستخدمونها حتى يوقعوا بضحاياهم، فيبدعون في اختراع العديد من الوسائل والطرق للاحتيال، ومن بين الطرق التي كشفتها شرطة أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة، هو النصب من خلال إعلانات مزيفة لبيع حيوانات أليفة من خارج البلاد.



وحذرت شرطة أبو ظبي، من إعلانات إلكترونية مزيفة، تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، وأوضحت بأنه يتم الإعلان عنها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية، لافتة إلى أن النصاب يطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة، بحسب صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.



كما أكد مدير قطاع الأمن الجنائي، في شرطة أبو ظبي، اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام الشرطة بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه الإعلانات الاحتيالية بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومساعدتهم في الإبلاغ عنها وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع في فخ الإعلانات الاحتيالية، ولفت الراشدي إلى أنه «مع الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي تزداد أساليب النصب والاحتيال».

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كما أشار «سهيل» إلى أنه غالبًا ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا أو رغبتهم في الحصول على خدمات أو سلع معينة وبأسعار تنافسية، عبر مواقع مزيفة ليس لديها مقرات داخل الدولة أو في أستخدام أرقام هواتف غير موثوق فيها، مضيفًا إلى أنه تم تسجيل عدد من القضايا ذات الصلة.كما طالب مدير قطاع الأمن الجنائي الجمهور في حالة التعرض لحالات النصب والاحتيال التوجه إلى أقرب مركز شرطة والتواصل مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة عند الشك بمحاولة تصيد الضحايا.