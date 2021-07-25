

صورة محيرة لـ«مصاصة» وسط مجموعة كبيرة من الآيس كريم: «أتحداك تلاقيها» صورة محيرة لـ«مصاصة» وسط مجموعة كبيرة من الآيس كريم: «أتحداك تلاقيها»

تعمل الأوهام البصرية دائمًا على خلق حالة من الجدل والحيرة لدى كل من يشاهدها، خاصة عندما يجرى تداول صورة يصعب تمييز شئ ما بداخلها، وذلك يعود لأسباب علمية معينة فسرها الكثير من الأطباء.



وعادت صور الخداع البصري من جديد بانتشار صورة مثيرة للحيرة، بعدما أطلق عليها تحدي استخراج «مصاصة» صغيرة من داخل الصورة الممتلئة بالآيس كريم، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



ويبدو التحدي صعبًا لعدد كبير من الأشخاص من أجل اكتشاف المصاصة المختبئة بين أكواز الآيس كريم، لكن هل يمكنك اكتشافها؟

صورة محيرة لمصاصة وسط مجموعة كبيرة من الآيس كريم: اتحداك تلاقيهاكشف رسام الكاريكاتير جيرجيلي دوداس، الشهير باسم «دودولف»، عن اختباره العقلي الجديد الذي يتحدى اللاعبين لاكتشاف المصاصة بين أكواز الآيس كريم.وعلى الرغم من أن هذا يبدو سهلاً في البداية لدى البعض بمجرد سماع التحدي، إلا أنه بمجرد رؤية المصاصة تمتزج تمامًا مع ظلال الفانيليا والفراولة للآيس كريم يصبح الأمر أشبه بالمستحيل.حل اللغز المحير للجميع في الصورةوكانت المصاصة الوردية مختبئة على مرأى من الجميع تمامًا في الزاوية اليسرى السفلية، لكن الوجوه المبتسمة قليلا لأكواز الآيس كريم، جعلت من الصعب تحديد مكانها.وتعتمد الخدعة البصرية على صورة بألوان متعددة منتشرة بشكل غير منتظم، وعند التحديق في مركز الصورة لبعض الوقت، ستجد أن الألوان من حوله اختفت وتحولت إلى اللون الأبيض، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.وتعرض الظاهرة باسم «تلاشي تروكسلر» أو «تأثير تروكسلر»، نسبة إلى العالم السويسري إينغاز بول فيتال تروكسلر، الذي وجد في 1804، أن التركيز على بعض العناصر في المجال البصري، يمكن أن يؤدي إلى اختفاء الصور الثابتة المحيطة أو تلاشيها ببطء.



