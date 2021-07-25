

البحث عن شاب كسب مليون جنيه: باقي 3 أيام والجائزة تضيع البحث عن شاب كسب مليون جنيه: باقي 3 أيام والجائزة تضيع

رحلة بحث مُكثّفة انطلقت خلال الأيام الماضية من أجل العثور على شاب ربح مليون جنيه إسترلينى، وتُكثّف إدارة أحد برامج المسابقات جهودها للعثور على الفائز الغامض وإعلامه بأنه أصبح مليونيراً رسمياً ليأتى ويستلم جائزته.



الواقعة الغريبة من نوعها، شهدتها إدارة برنامج «EuroMillions UK Millionaire Maker»، الذى يعتمد على فكرة اليانصيب، دون الحاجة إلى الإجابة عن أسئلة بعينها، فتطرح إدارة البرنامج التذاكر فى الأماكن المخصّصة، وكل ما على المشترك فعله هو شراء تذكرة اليانصيب والانتظار حتى موعد إعلان التذاكر الرابحة على التليفزيون، ثم التقدّم لتسلُّم جائزته فى حالة الربح، والجائزة الأولى مليون جنيه إسترلينى.



وربح الفائز الغامض المبلغ الذى غيّر حياته مرة أخرى فى يناير الماضى، ولم يتبقّ سوى أيام قليلة للمطالبة بثروته ليصبح مليونيراً رسمياً، ووفقاً لإدارة برنامج المسابقات، تم شراء التذكرة فى لويشام بالعاصمة البريطانية لندن، ولها مهلة ستة أشهر تنتهى يوم الأربعاء المقبل، وإذا لم يتم تسلُّم الجائزة ستضيع على الفائز، ولذلك يبحث عنه الجميع، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

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ويتم حث المتسابقين على التحقّق من التذاكر، لأن تذكرة الفائز تحمل الرقم «VSHS38986»، ويجب العثور عليه سريعاً لتسلُّم أمواله، وفى بعض الأحيان تبلغ قيمة الجائزة الكبرى أكثر من 50 مليون جنيه إسترلينى، وحصل شخص على الجائزة الكبرى بقيمة 59 مليون جنيه إسترلينى مع Euro Millions، من قبل وحملت تذكرته الفائزة الأرقام «05، 17، 28، 41، 46، 10، 11»، كما حصل فائز آخر على جائزة بقيمة 122 مليون جنيه إسترلينى، ليصبح خامس أكبر فائز فى اليانصيب الوطنى على الإطلاق، وتم وضع اسمه مباشرة فى قائمة Times Rich List.