

ما هو تحليل نسبة الصوديوم فى الدم ؟ ما هو تحليل نسبة الصوديوم فى الدم ؟

الصوديوم مهم بشكل خاص لوظيفة الأعصاب والعضلات، ويحافظ جسمك على توازن الصوديوم من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، ويدخل الصوديوم إلى دمك عن طريق الطعام والشراب ويخرج من الدم عن طريق البول والبراز والعرق، والحصول على الكمية المناسبة من الصوديوم مهم لصحتك بينما يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم.



ويقيس اختبار الدم كمية الصوديوم في دمك ويسمى أيضًا اختبار الصوديوم في الدم وفقا لتقرير لموقع healthline.



يمكن أن يسبب نقص الصوديوم أعراضًا مثل:

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الغثيانالتقيؤالشعور بالإنهاكالدوخةقد يتم طلب هذا الاختبار إذاكنت تتناول كميات كبيرة من الملحلا تشرب ما يكفي من الماءكنت تعانى من مرض خطير أو خضعت لعملية جراحيةتتلقي سوائل في الوريدكيف يتم فحص الصوديوم؟يتم إجراء هذا الاختبار على عينة دم يتم الحصول عليها عن طريق بزل الوريد سيقوم الفني بإدخال إبرة صغيرة في وريد في ذراعك أو يدك سيتم استخدام هذا لملء أنبوب اختبار بالدم.كيف أستعد لفحص دم الصوديوم؟لست بحاجة للتحضير لهذا الاختبار استهلك كمية عادية من الطعام والماء قبل الذهاب إلى موقع الاختبار قد تضطر إلى التوقف عن تناول بعض الأدوية قبل هذا الاختبار.فهم نتائج فحص دم الصوديومنتائج طبيعيةالنتائج الطبيعية لهذا الاختبار هي 135 إلى 145 ملي مكافئ / لتر (ملي مكافئ لكل لتر).مستويات منخفضة بشكل غير طبيعييسمى مستوى الصوديوم في الدم الأقل من 135 ملي مكافئ / لتر بنقص صوديوم الدم، وتشمل أعراض نقص صوديوم الدم ما يلي:إعياءقيء و غثيانصداع الراسفقدان الشهيةالارتباكالهلوسةفقدان الوعي أو الغيبوبةغالبًا ما يمثل نقص صوديوم الدم مشكلة عند كبار السن ويمكن أن يكون سببه:مدرات البولمضادات الاكتئاببعض أدوية الآلامحروق الجلدمرض كلويأمراض الكبد أو تليف الكبدالإسهال الشديد أو القيءفشل القلبمستويات عالية من هرمونات معينة ، مثل الهرمون المضاد لإدرار البول أو الفازوبريسينشرب الكثير من الماءلا تبول بما فيه الكفايةالتعرق المفرطالكيتونات في الدم ، والمعروفة باسم بيلة كيتونيةخمول الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقيةمرض أديسون ، وهو انخفاض إنتاج الهرمون في الغدة الكظريةماذا عن المستويات العالية بشكل غير طبيعيفرط صوديوم الدم يعني ارتفاع مستويات الصوديوم في الدم يتم تعريفه على أنه مستويات تتجاوز 145 ملي مكافئ / لتر تشمل أعراض فرط صوديوم الدم ما يلي:العطشالإعياءتورم في اليدين والقدمينضعفأرقضربات قلب سريعةالغيبوبة