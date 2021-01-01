

فوائد لتنظيف اللسان يوميا فوائد لتنظيف اللسان يوميا

رائحة الفم الكريهة من المشاكل المزعجة والتى تسبب الإحراج، والحفاظ على نظافة الفم أمرًا مهمًا، على الرغم من أن لسانك لا يحتوي على أي تجاويف، إلا أن عدم تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد سببًا لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.



يعد الحفاظ على اللسان نظيفًا أمرًا مهمًا لإبعاد البكتيريا السيئة وبقايا الطعام، ويساعد تنظيف اللسان على إزالة البكتيريا والفطريات والسموم والخلايا الميتة بعيدًا عن سطح اللسان، عملية تنظيف اللسان تحسن صحتك العامة، وبحسب ما نشره موقع " timesofindia"، إليك كيف يمكن أن يحسن غسل اللسان صحتك بخمس طرق.



يحسن الهضم

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يبدأ الهضم بفمك، تعمل الإنزيمات الموجودة في اللعاب على تكسير الطعام وتسهيل هضمه، ينشط تنظيف اللسان الإنزيمات ذات الصلة اللازمة لهضم الطعام بشكل أفضل.ينشط الأعضاءتساعد الندبات في التخلص من السموم التي تراكمت في فمك،كما أنه ينشط ويوقظ الأعضاء الداخلية وبالتالي يجعلك تشعر بالانتعاش والنظافة.وداعا لرائحة الفم الكريهةيمكن أن تؤدي بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا إلى رائحة الفم الكريهة، كشط اللسان مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام يقلل البكتيريا الكلية في الفم.يحسن حاسة التذوق لديكيمكن أن يؤدي حك لسانك مرتين يوميًا إلى تحسين حاسة التذوق لديك، إزالة الخلايا الميتة والمواد الأخرى غير المرغوب فيها على صحة الفم ، وبالتالي يمكنك التمييز بشكل أفضل بين الأحاسيس الحلوة والمالحة والمرّة والحامضة.يزيل البكتيريايمكن أن تكون البكتيريا الموجودة على اللسان مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية ، مثل تسوس الأسنان إلى جانب رائحة الفم الكريهة، يساعدك الكشط في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا الجيدة في فمك حيث ينظف بقايا الطعام المتراكمة.