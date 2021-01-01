شكك عضو الكونجرس الجمهورى رونى جاكسون، والذى عمل طبيبا فى البيت الأبيض بوقت سابق فى قدرات الرئيس الأمريكى جو بايدن الصحية، مشيرا إلى أنه قد يستقيل قبل نهاية ولايته، وذلك بحسب شبكة فوكس نيوز.
وشارك جاكسون مقطع فيديو لبايدن عبر حسابه بموقع تويتر خلال حديث بدا فيه الرئيس الأمريكى مرتبكا خلال حديث عن تمويل الشرطة، مع تعليق قال خلاله: لقد فقدها تماما - فى إشارة إلى قدرات بايدن الإدراكية - نحن بحاجة لإجراء امتحان معرفى".
وسلطت فوكس نيوز فى تقريرها الضوء على بعض تصريحات بايدن محل الانتقاد حيث قال فى وقت سابق إنه يجب مساعدة الأطفال "لمعرفة ما إذا كان هناك رجل على سطح القمر أو ما إذا كان هؤلاء الأجانب موجودون هنا أم لا" وأربك البعض بالإشارة إلى نظريات المؤامرة الغامضة.
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التعليقات على طبيب أمريكي: بايدن قد يستقيل لأسباب صحية "فيديو"
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