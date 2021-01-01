طبيب أمريكي: بايدن قد يستقيل لأسباب صحية "فيديو"



جو بايدن جو بايدن

شكك عضو الكونجرس الجمهورى رونى جاكسون، والذى عمل طبيبا فى البيت الأبيض بوقت سابق فى قدرات الرئيس الأمريكى جو بايدن الصحية، مشيرا إلى أنه قد يستقيل قبل نهاية ولايته، وذلك بحسب شبكة فوكس نيوز.



وشارك جاكسون مقطع فيديو لبايدن عبر حسابه بموقع تويتر خلال حديث بدا فيه الرئيس الأمريكى مرتبكا خلال حديث عن تمويل الشرطة، مع تعليق قال خلاله: لقد فقدها تماما - فى إشارة إلى قدرات بايدن الإدراكية - نحن بحاجة لإجراء امتحان معرفى".



وسلطت فوكس نيوز فى تقريرها الضوء على بعض تصريحات بايدن محل الانتقاد حيث قال فى وقت سابق إنه يجب مساعدة الأطفال "لمعرفة ما ‏إذا كان هناك رجل على سطح القمر أو ما إذا كان هؤلاء الأجانب موجودون هنا أم لا" وأربك البعض بالإشارة إلى نظريات المؤامرة الغامضة.

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وفى وقت سابق من هذا الشهر، اضطر بايدن إلى الاعتماد على الملاحظات المكتوبة للإجابة على سؤال ‏أحد المراسلين فى أحد متاجر الفطائر فى ميشيجان.‏وقال جاكسون لشبكة فوكس نيوز: "هذه قضية أمن قومى فى هذه المرحلة .. أعتقد أنه إما ‏سيستقيل - سيقنعونه بالاستقالة من منصبه فى وقت ما فى المستقبل القريب لأسباب طبية - أو ‏سيتعين عليهم استخدام التعديل الخامس والعشرين للتخلص من هذا الرجل"‏.https://twitter.com/i/status/1419013821667192839