حقيقة خطف الأطفال بـ الشيخ زايد .. وزارة الداخلية توضح

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صورة الخبر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد) متضمناً تمكن الأهالى من ضبط شخص حال قيامه بمحاولة خطف طفلة.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه ( 4 ) أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد (مواطن وبصحبته كريمته 13 سنة – أحد المواطنين – أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم .. وقرر الأول بتضرره من الرابع لقيامه بتتبع كريمته ومعاكستها حال سيرها بدائرة القسم حيث استغاثت بالأهالى ، وتمكن الثالث من ضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تحديد القائم بنشر الخبر المشار إليه على خلاف الحقيقة.

المصدر: elbalad

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