غرق مطعم تابع لفندق فى مياه النيل..فيديو



غرق مطعم غرق مطعم

عرضت لميس الحديدي لحظة غرق مطعم عائم بالكامل فى مياه النيل بـ كورنيش العجوزة.



وقالت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "أون"،أن المطعم شهير للغاية وملحق بـ فندق 5 نجوم ،معقبة:"مشهد غريب وغير مفهوم".



ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت حتى الآن سبب الغرق غير معلوم.

قد يعجبك أيضا...

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت من المحتمل حدوث تسرب للمياه داخل الجزء الذى يجعل المطعم عائما.وأضاف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل مما أدى إلى اتخاذ اللجنة قرارًا بغلق المنشأة وإيقاف تشغيلها.وأضا أن اللجنة سوف تعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، وذلك بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاع المنشأة والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.وتوجهت اليوم لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة بالجيزة والتي نشب بها حريق مساء أمس، وذلك لمعاينتها والوقوف على مدي صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.