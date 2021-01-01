السعودية تعلن فتح العمرة .. ومصر توضح إمكانية أداء العمرة لمواطنيها



السعودية تعلن فتح العمرة السعودية تعلن فتح العمرة

قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية أن المصريين لن يستطيعوا أداء مناسك العمرة بداية من اليوم، رغم إعلان السعودية بدء موسم مناسك العمرة.



وأرجع المصدر ذلك إلى عدم إصدار السعودية للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد حتى الآن، وما إذا كانت ستستقبل معتمرين من الخارج، أم ستكتفي بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة.



وأضاف المصدر لصحيفة "الوطن" أن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها ما زال ساريا إلى الآن، موضحا أن الوزارة بانتظار استصدار المملكة للضوابط السعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، ومعرفة إذا ما كان سيتم السماح بسفر المصريين لأداء العمرة خلال الفترة الحالية أم لا، لافتا إلى أنه بمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمرين المصريين ستقوم الوزارة بإعلان الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين للعمرة.

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ومن جهته، قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علاء الغمرى، إن السعودية لن تستقبل غدا معتمرين من خارج المملكة، بل ستكتفي في بداية الموسم بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة، الذين حصلوا على تطعيمات كورونا، بحد أقصى 20 ألف معتمر يوميا، على أن يرتفع هذا العدد وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل السعودية وخارجها.وأضاف الغمري أن "قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية حاليا يمثل عقبة كبيرة نحو أداء المعتمرين المصريين للعمرة خلال الأسابيع المقبلة"، معربا عن آماله في أن تسمح المملكة باستقبال المعتمرين المصريين ووفقا للضوابط الصحية التي تراها مناسبة لنجاح موسم العمرة وعدم إصابة أي من المعتمرين بفيروس كورونا أثناء أدائه للمناسك.وتابع الغمري أن "شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة حال وافقت السعودية على استقبال معتمرين مصريين".وكانت السعودية أعلنت عودة موسم العمرة اعتبار من اليوم الأحد بعد انتهاء أداء شعائر الحج.