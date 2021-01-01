قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية أن المصريين لن يستطيعوا أداء مناسك العمرة بداية من اليوم، رغم إعلان السعودية بدء موسم مناسك العمرة.
وأرجع المصدر ذلك إلى عدم إصدار السعودية للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد حتى الآن، وما إذا كانت ستستقبل معتمرين من الخارج، أم ستكتفي بالمعتمرين السعوديين والمقيمين بالمملكة.
وأضاف المصدر لصحيفة "الوطن" أن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها ما زال ساريا إلى الآن، موضحا أن الوزارة بانتظار استصدار المملكة للضوابط السعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، ومعرفة إذا ما كان سيتم السماح بسفر المصريين لأداء العمرة خلال الفترة الحالية أم لا، لافتا إلى أنه بمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمرين المصريين ستقوم الوزارة بإعلان الضوابط المنظمة لسفر المعتمرين المصريين للعمرة.
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التعليقات على السعودية تعلن فتح العمرة .. ومصر توضح إمكانية أداء العمرة لمواطنيها
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