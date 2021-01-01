أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تعليقا على إمكانية وجود دور للسعودية في أحداث أبريل 2021 بالأردن، أن حكومة بلاده تتعامل مع هذا الملف كشأن داخلي.
وقال الملك عبد الله الثاني، خلال مقابلة مع شبكة "CNN" جرت باللغة الإنجليزية ونشرت اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن هناك "يدا للسعودية" في "ما ظهر للعالم الخارجي كأنه محاولة انقلاب"، علما باعتقال رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، الذي يعتبر مقربا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "تم التعامل مع هذا الملف كشأن داخلي".
وأضاف: "نعرف جميعا أن باسم، الذي عمل في السابق في الأردن، هو مستشار رفيع المستوى في السعودية، ويحمل جوازي سفر سعوديا وأمريكيا. لاحظنا وجود ارتباطات خارجية بما يخص هذه القضية، لكن كما قلت، نحن نتعامل مع هذا الملف كشأن محلي".
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التعليقات على العاهل الأردني يوضح هل شاركت السعودية في محاولة الانقلاب خلال أحداث أبريل 2021
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