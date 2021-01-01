اعرفى إزاى تعملى مكياج طبيعى لامع



مكياج طبيعى لامع مكياج طبيعى لامع

يعتبر مظهر المكياج الطبيعي اللامع أحد تفضيلات المشاهير في الفترة الأخيرة، وهو ما يتطلب الحصول على بشرة رطبة تماما حتى تكون جيدة في تطبيق المكياج، وفي هذا التقرير نرصد خطوات الحصول عل مكياج طبيعي لامع يشبه مكياج المشاهير وفقًا لموقع "INstyle".







خطوات الحصول على مكياج طبيعي لامع

1. جهزي بشرتك باستخدام البرايمر

يضمن البرايمر حصولك على الأساس المثالي، وتجهيز بشرتك لاستقبال مكياجك الذي سيدوم لفترة أطول قد تصل إلى 16 ساعة، إنه يساعد على غلق المسام المفتوحة، ويرطب البشرة بعمق وينعمها مما يمنحك قاعدة مثالية لمظهر مكياج لا تشوبه شائبة.

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2. ضعي طبقة خفيفة من كريم الأساس السائلاستخدمي فرشاة كريم الأساس المسطحة، وضعي طبقة من كريم الأساس السائل، ضيفي طبقة رقيقة أخرى حول أنفك أو ذقنك أو أي منطقة قد تتطلب مزيدًا من التغطية، مع التركيز على اختيار اللون الذي يناسب بشرتك.3. كونسيلراستخدمي كونسيلر تحت عينيك وحول شفتيك وأنفك لتفتيح الظلال وتغطية أي نوع من التصبغ.4. استخدمي قلم الحواجب لملء الفراغاتللحصول على حواجب ناعمة ولامعة، استخدمي قلم حواجب لملء الفجوات وتحديد الحواجب.5. مشطي حواجبك بجل شفافبعد ملء الفراغات، ادهني حواجبك بالفرشاة وغطّيها بجل شفاف لتثبيتها في مكانها وإضافة القليل من اللمعان، بالإضافة إلى أنه سيحافظ على ترطيب حواجبك.6. الهايلايتر الكريميخذي بعضًا من الهايلايتر على أطراف أصابعك وضعيه برفق على النقاط العالية من وجهك للحصول على توهج إضافي.7. ثبتي المكياج ببودرة شفافةثبتى المكياج على منتصف الجبهة وحول الأنف والذقن ببودرة شفافة، حيث تساعد على امتصاص الزيوت التي يفرزها الوجه وتثبيت المكياج لأطول وقت ممكن.8. استخدم الماسكارا المقاومة للماءللحصول على الحد الأدنى من اللمعان على الجفون، يمكنك استخدام الماسكارا المقاومة للماء على رموشك العلوية والسفلية، مع الحذر من تلطخ الجفن.9. قشري شفتيك بمقشر الشفاهقشري شفتيك برفق باستخدام مقشر الشفاه للتخلص من أي بقع جافة، وإزالة الخلايا الميتة للكشف عن شفاه أكثر نعومة.10. ضعي لونًا كريميًا للشفاهعندما يتم تحضير شفتيك واستعادة نعومتها، ضعي بضع طبقات من لون الشفاه الكريمي للحصول على شفاه وردية ورطبة.