تعرف علي أختيار البنات فى الجواز الحب ولا الفلوس؟



الحب ولا الفلوس الحب ولا الفلوس

الحب والمال يتحكم الأمران في الكثير من قرارتنا بشكل كبير، ما بين أشخاص تحركهم العاطفة وآخرين تحركهم الرغبة في الثروة وامتلاك المال، فالطرف الأول يري أنه ليس من السهل العثور على الحب، فالحب فوق أي شيء في العالم، فهو عاطفة يمكن أن تكون أبدية، في حين أن المال هو مجرد سعادة مؤقتة، يمكنك شراء الأشياء، والسفر إلى أي مكان، لكن لا يمكنه أبدًا شراء الحب.



فيما يري الطرف الثاني أن الحب قد يضيع وينتهي أمام الضغوط المادية أو الفقر، وهو ما يتطلب أن يراعي اختيارنا الجوانب المادية، فالحب لا يمكنه أن يشبع البطن أو يلبي احتياجاتنا الإنسانية، وهو ما دفعنا لسؤال عدد من البنات عن رأيهن في اختيار شريك الحياة الحب أم المال؟



قالت "نور" لـ"اليوم السابع" إن الحب يعنى اهتمام ورعاية حقيقية، شخص يفكر في كل تفاصيلك دون ملل أو ضيق ويحاول بذل أقصى طاقته لإسعادك، لكن الحقيقة أن المال لا يضمن كل ذلك، فربما يمتلك المال لكنه بخيل في المال والمشاعر والاهتمام، مضيفة:" الفلوس مش ضامن لأي حاجة."

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وتابعت قائلة:" عندما تعيش حالة حب، تشعر بالاهتمام والرغبة في تحمل مسئولية حبيبك أو شريكك، وهو ما يشكل دافعا قويا للاستمرار، وبذل أقصى طاقة للعمل بجدية لتحقيق احتياجاتك انت وشريكك."أما "نانسي" فأيدت وجهة النظر التي تنظر إلى المال باعتباره شيء مؤقت، من الممكن أن ينتهي أن يضيع في أي وقت وبالتالي لن يكون هناك دافعا للاستمرار، مشيرة إلى أن المنزل الفخم والسيارة الفارهة والحسابات البنكية لن تمنح السعادة بدون الحب، حيث افتقاد الدفء وسيكون كل شيء محسوبا المادة وهو ما سيتسبب في كثير من الخيبات."وأيدت "مريم" أن الحب هو الخيار الذي لا يمكن التخلي عنه في أي علاقة، ربما نسعى لمستوى اجتماعي مناسب يوفر لنا القدر الأدنى من الراحة، لكن لا يجب أن يكون هذا هو الأساس، ولكن أن يكون ذلك مرهونا بوجود الحب أيضا، قائلة:" ربما ينجح المال في توفير الرفاهية لكن بدون الحب سنشعر بالملل سريعا."وأضافت:" وجود شريك محب يعني بنسبة كبيرة حالة من الهدوء والسلام، ورغبة في تحقيق كل شيء معا، فكلاهما دعم وقوة للآخر"، مؤكدة أن الحب يأتي مقدما على المال.أما هديل فكان لها رأي مخالف، فقالت:" لو دخل الفقر من الباب خرج الحب من الشباك"، مضيفة:" مهما بلغت درجة الحب فكثيرا ما تنهار أمام الضغوط المادية واحتياجاتنا الإنسانية، خاصة عندما يتواجد أطفال مسئولين عنهم، وقتها بيضيع الحب وربما يشكل ضغط على الطرفين وينتهي نهاية قاسية."وتابعت:" من المهم أن يكون الحب مدعوما بالعقل الذي يميز هل هذا الشخص طموح أم لا؟ قادر على تحقيق أفضل شيء من أجلي وأجل أسرته أم لا؟ وغيرها من التفاصيل فلا يمكن أن يدفعنا الحب لتجاهل هذه الأمور."