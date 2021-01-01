أشكال جديدة .. لفات طرح بسيطة وسهلة مناسبة للمصيف



لفات طرح بسيطة وسهلة لفات طرح بسيطة وسهلة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وهرولة الكثيرون للذهاب إلى المصايف والجلوس أمام البحر، يستعد الكثيرون إلى تجهيز الملابس المناسب ارتدائها على البحر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحجاب فتبحث كل فتاة عن الملابس المناسبة وكذلك لفة الحجاب التي تلائم المكان ودرجة الحرارة، فيستعرض "اليوم السابع" مع الاستايليست نهى حمدي عدة لفات الطرح المناسبة لحر الصيف.



أولاً الطريقة التقليدية:

يمكن أن تختارى لف الطرحة بالطريقة التقليدية وهي ربطها من الخلف ووضع اسكارف اخر لتغطية الرقبة مع وضع دبوس بأشكال عصرية تناسب خامة الاسكارف لإضافة لمسة جمالية رائعة وإطلالة مميزة، وهذا الحجاب مناسب للجلوس على البحر أو الخروج نهاراً.



كما أوضحت أن تناسق لون الإسكارف مع لون بشرتك يزيدك جمالا وجاذبية تستطيعى معه وضع مكياج ناعم غير مبالغ فيه.

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ثانياً حجابات جاهزة:عليكِ باختيار لفات خليجية جاهزة بخامات عالية الجودة مثل القطن أو كريب تتناسب مع الأجواء الصيفية وتوفر وقت ومجهود كبير للف الطرحة، وهذه اللفات مناسبة للأمهات اللاتى لديهن أطفال رضع لسهولة ارتدائها وعدم احتوائها على دبابيس أو مشابك، مع ضرورة مراعاة الالوان المناسبة ويفضل استخدام الالوان الزاهية والابيض على الشاطيء للظهور باطلالة مثالية.ثالثاً التربون:ويعتبر التربون من الحلول العملية السهلة والسريعة في ارتداء الحجاب وقت الصيف، فهو يساعد على الحصول على لوك بسيط وكاجوال مناسب لأجواء الصيف ولكن اختاري منها الاشكال البسيطة التي ليس بها عقدة أو فيونكة امامية ولا تفاصيل كثيرة للوك عصري بسيط.وايضا يمكنك لف طرحة مستطيلة الشكل مثل التربون والاستغناء عن شراءه فقط قومي بتثبيت الطرحة بالخياطة على البندانة لضمان ثباتها على الراس ولف الجزء الخلفي على شكل دائري مثل التربون، كما عليكِ أن تحرصي على عدم المبالغة بالطبقات والكشكشة فكلما كان حجابك بسيط يبدو انيق.رابعاً الحجاب مع القبعات:انتشر في الفترة الأخيرة اشكال كثيرة منها فقط انتبهي أنها مناسبة فقط للشواطئ ولا يمكن ارتدائها في اماكن أخرى، ويفضل استخدام الايشاربات القطنية الخفيفة، واخيرا والأهم اختيارك بحجابك وتناسقه مع شكل الوجه وتناسقه مع باقي الملابس أهم بكثير من اتباع كل ما هو سائد في لفات الطرح.