آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر



الزمالك وأسوان الزمالك وأسوان

مازالت أزمة مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائي مسابقة كأس مصر قائمة ولم تنته بعد إعلان القلعة البيضاء رفض إقامة المباراة فى الموعد المحدد من جانب اتحاد الكرة يوم 9 أغسطس المقبل اعتراضاً على أن موعدها الذى تعتبره خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن الأهلى لم يواجه إنبى حتى الآن فى دور الـ16، ولم يتحدد الطرف الآخر من بطولة الكأس الذى سيلعب قبل النهائى أمام بتروجت، كما لم يتحدد موعد نهائى كأس مصر.



كما يعترض نادى الزمالك علي موعد مباراة أسوان، بداعى أنه سيضغط الفريق بشكل كبير، حيث سيكون الأبيض، وفقًا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مباراة أمام غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل، ثم الاتحاد السكندرى يوم 6 أغسطس، ثم يواجه أسوان فى كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري.



كيف أعلن الزمالك رفضه خوض مباراة أسوان؟

بعد إعلان اتحاد الكرة موعد مباراة أسوان، عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول مباريات الدورى وكأس مصر، وأصدرت بياناً رسمياً لإعلان رفض خوض مباراة أسوان، وجاء البيان كالتالي:

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"يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على نجاح المسابقات، ودعم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويثمن ما أعلنته من الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأندية المشاركة في بطولاته..وانطلاقا من ذلك، يؤكد النادي على ضرورة احترام قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وهو ما يوجب أن تقام جميع المباريات في ظروف متساوية، ومن ثم لا يكون ثمة مبرر لأن ينفرد نادي الزمالك بأداء مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021 على نحو ما تم إعلانه مع تلاحق مباريات بطولة الدوري العام في ذات التوقيت، حال أن باقي المشاركة في بطولة الكأس لم تبلغ دور السادس عشر، والتي سوف تقام مبارياتهم في وقت لاحق يكون فيه متسع لأداء نادي الزمالك لمباريات في ذات البطولة في نفس الوقت".وبناءً على ذلك يعلن النادي:- عدم قبول إقامة مباراة دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر مع نادي أسوان في التوقيت المعلن مع ضرورة إقامتها في توقيت متزامن مع مشاركة باقي الفرق في ذات المرحلة من مسابقة كأس مصر؛ وذلك لتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.- أن يكون موعد مباراة نهائي بطولة كأس مصر معلنًا قبل البدء في خوض المباريات المتبقية في البطولة.