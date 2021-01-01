مازالت أزمة مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائي مسابقة كأس مصر قائمة ولم تنته بعد إعلان القلعة البيضاء رفض إقامة المباراة فى الموعد المحدد من جانب اتحاد الكرة يوم 9 أغسطس المقبل اعتراضاً على أن موعدها الذى تعتبره خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن الأهلى لم يواجه إنبى حتى الآن فى دور الـ16، ولم يتحدد الطرف الآخر من بطولة الكأس الذى سيلعب قبل النهائى أمام بتروجت، كما لم يتحدد موعد نهائى كأس مصر.
كما يعترض نادى الزمالك علي موعد مباراة أسوان، بداعى أنه سيضغط الفريق بشكل كبير، حيث سيكون الأبيض، وفقًا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مباراة أمام غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل، ثم الاتحاد السكندرى يوم 6 أغسطس، ثم يواجه أسوان فى كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري.
كيف أعلن الزمالك رفضه خوض مباراة أسوان؟
بعد إعلان اتحاد الكرة موعد مباراة أسوان، عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول مباريات الدورى وكأس مصر، وأصدرت بياناً رسمياً لإعلان رفض خوض مباراة أسوان، وجاء البيان كالتالي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق