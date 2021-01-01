تعرف على فرص منتخب مصر فى التأهل لربع نهائي الأولمبياد

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تشابكت مجموعة منتخب مصر فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما حقق منتخب إسبانيا فوزه الأول بتخطى أستراليا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ليحيى آمال الفراعنة الصغار فى عبور مرحلة المجموعات والتأهل إلى ربع النهائي قبل ختام مرحلة المجموعات الأربعاء المقبل.



وبفوز إسبانيا وخسارة مصر اليوم، يتصدر الإسبان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وتأتي أستراليا فى المركز الثاني بـ3 نقاط متفوقًة على الأرجنتين صاحب نفس الرصيد، وفي المركز الأخير يأتى الفراعنة بنقطة وحيدة.



وتختتم مباريات المجموعة بمباراتين في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، عندما يلتقى منتخبا مصر مع أستراليا وفى نفس التوقيت يلتقى منتخبا إسبانيا والأرجنتين.

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وتنص لائحة البطولة على أنه فى حال تساوي فريقين أو أكثر فى عدد النقاط يتم الاحتكام إلى التالي:1- فارق الأهداف2- الفريق الذى سجل أكبر عدد من الأهداف3- المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية فى النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف.4- فارق الأهداف بين الفرق المتساوية بعيدا عن باقي فرق المجموعة (فى حال وجود أكثر من فريقين متساويين)5- الفريق الذى سجل أكبر عدد من الأهداف فى شباك الفرق المتساوية معه فى كل ما سبق.6- الاحتكام إلى قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، وفى تلك الحالة سيتم احتساب مباراتي مصر أمام إسبانيا والأرجنتين على ملعب مصر، وأستراليا خارج ملعبنا.7- الاحتكام لقواعد اللعب النظيف كالتالي (يمكن تطبيق خصم واحد فقط على لاعب في مباراة واحدة):- أول بطاقة صفراء (خصم نقطة)- ثاني بطاقة صفراء أو طرد غير مباشر (خصم 3 نقط)- بطاقة حمراء مباشرة (خصم 4 نقاط)- بطاقة صفراء + طرد مباشر (خصم 5 نقاط)8- وفي حال التساوي في كل ما سبق يتم سحب قرعة بين الفرق المتساوية.