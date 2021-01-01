تفاصيل الحوار بين شوقي غريب ولاعبي المنتخب بعد هزيمة الأرجنتين



شوقي غريب شوقي غريب

يستعد المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، من اللحظة الأولى عقب الهزيمة من منتخب الأرجنتين، لمواجهة نظيره الاسترالي في المباراة القادمة استكمالاََ لمشواره في أولمبياد طوكيو.







وأكد مصدر مسؤول داخل بعثة منتخب مصر الأولمبي، أن شوقي غريب عقد جلسة مطولة مع اللاعبين عقب المباراة كان مضمونها تحفيز بشكل كبير وشكر على المجهود المبذول طوال المباراة رغم الهزيمة.

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وأضاف المصدر، أن محمد الشناوي حافظ على هدوءه طوال الجلسة وعندما طلب منه الحديث لم يتردد الشناوي في القيام بدور كابتن الفريق ومنح اللاعبين الثقة بكلمات مميزة من أجل المباراة القادمة التي سيحسم خلالها الصعود أو الرحيل.وأشار المصدر، إلي أن شوقي غريب يدرس في الوقت الحالي نقاط القوة والضعف للمنتخب ويضع الخطة التي سيواجه بها استراليا.وأكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه سيتم التركيز في المباراة القادمة أمام أستراليا على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبقاء على آمال التأهل للدور المقبل من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وقال شوقي غريب، في تصريحات عقب الخسارة من الأرجنتين: “لا أبحث عن أعذار بعد الخسارة أمام الأرجنتين، وما زال هناك فرصة للصعود”.وأضاف: “لدينا فرصة أخيرة للصعود، وننتظر نتيجة مباراة أستراليا وإسبانيا التي تقام بعد قليل، وسنلعب على الفوز المباراة المقبلة”.وبسؤاله عن غياب اللاعب المهاجم الصريح، قال شوقي غريب: “لا أبحث عن أعذار ونمتلك أكثر من لاعب يستطيع اللعب وتعويض غياب مصطفى محمد مثل أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي وإبراهيم عادل”.وأشار شوقي غريب، خلال تصريحاته، إلى أن مصطفى محمد واحد من اللاعبين المميزين، وأنه في حالة وجوده كان إضافة للمنتخب ولكن كل العناصر الموجودة لديها القدرة على تقديم الأفضل.