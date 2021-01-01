تعرف علي السن المثالي لعملية تكميم المعدة

عملية تكميم المعدة من أشهر عمليات السمنة التي زادت خلال الفترة الماضية، وذلك لضمان نجاحها للرجال والسيدات، ولكن هل يوجد سن مثالي أو محدد لإجرائها.
صرح الدكتور محمد الفولي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، إن تتم عملية تكميم المعدة بالمنظار من خلال قيام الطبيب المعالج باستخدام المنظار الجراحي، لاستئصال جزء كبير من المعدة يتراوح من 75% الى 85 % من المعدة ، مما يسبب تقليل هرمون الشعور بالجوع.
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وقال الفولي في تصريحات صحفية، أن عملية التكميم البيكينى تختلف عن عملية التكميم التقليدية، حيث إن جروح المنظار تكون أسفل البطن فى منطقة خط البكينى ، وبذلك تكون جروح المنظار غير ظاهرة تماما حيث أنها تكون أسفل الملابس الداخلية.
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