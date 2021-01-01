تعرف علي السن المثالي لعملية تكميم المعدة



عملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة

عملية تكميم المعدة من أشهر عمليات السمنة التي زادت خلال الفترة الماضية، وذلك لضمان نجاحها للرجال والسيدات، ولكن هل يوجد سن مثالي أو محدد لإجرائها.



صرح الدكتور محمد الفولي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، إن تتم عملية تكميم المعدة بالمنظار من خلال قيام الطبيب المعالج باستخدام المنظار الجراحي، لاستئصال جزء كبير من المعدة يتراوح من 75% الى 85 % من المعدة ، مما يسبب تقليل هرمون الشعور بالجوع.



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وقال الفولي في تصريحات صحفية، أن عملية التكميم البيكينى تختلف عن عملية التكميم التقليدية، حيث إن جروح المنظار تكون أسفل البطن فى منطقة خط البكينى ، وبذلك تكون جروح المنظار غير ظاهرة تماما حيث أنها تكون أسفل الملابس الداخلية.

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وأضاف الدكتور محمد الفولى، أن المريض قبل اجراء عملية تكميم المعدة يجب عليه إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية لإكتشاف إذا كان يعاني من أي أمراض قد تؤثر على العملية او تتعارض مع التخدير ويجب أن يفحص التاريخ المرضى قبل العملية بواسطة جراح السمنة.وتابع الدكتور محمد الفولى، يتم إجراء عملية تكميم المعدة لمن هم بين 18 سنة و65 سنة، كما يمكن إجرائها فى السن من 12 الى 17 سنة بعد التأكد من قدرة الشخص على إتباع التعليمات بعد العملية.وأشار الدكتور محمد الفولى، ان عملية تكميم المعدة بالمنظار تعتبر ناجحة للغاية وقد وصل العديد من هؤلاء المرضى إلى وزنهم المثالي ولا يحتاجون إلى جراحة تحويل مسار المعدة.وأكد، يتم إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار لأوزان عالية جدا مثل مؤشر كتلة الجسم أكثر من 60 كجم / م 2 كعملية أولى من مرحلتين ، وكانت المرحلة الثانية هي عملية تحويل مسار المعدة ، والتي أجريت بعد وصول المريض إلى الوزن المناسب.