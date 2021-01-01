أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين تونسيين اقتحموا مقر حزب النهضة الإخواني في منطقة توزر وأشعلوا النيران به.
واقتحم محتجون آخرون في منطقتي سوسة والقيروان، مقرات حزب حركة النهضة، الذي يسيطر على البرلمان، وطالبوا بحل البرلمان والحكومة.
وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، اليوم الأحد، باندلاع احتجاجات في عموم تونس تطالب بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإسقاط الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي وتشكيل حكومة جديدة.
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التعليقات على شاهد :حزب النهضة التونسي .. محتجون يقتحمونه مقره ويشعلون النار فيه
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