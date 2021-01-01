شاهد :حزب النهضة التونسي .. محتجون يقتحمونه مقره ويشعلون النار فيه



حزب النهضة التونسي حزب النهضة التونسي

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين تونسيين اقتحموا مقر حزب النهضة الإخواني في منطقة توزر وأشعلوا النيران به.



واقتحم محتجون آخرون في منطقتي سوسة والقيروان، مقرات حزب حركة النهضة، الذي يسيطر على البرلمان، وطالبوا بحل البرلمان والحكومة.



وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، اليوم الأحد، باندلاع احتجاجات في عموم تونس تطالب بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإسقاط الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي وتشكيل حكومة جديدة.

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وذكرت الإذاعة أن عددا من المواطنين تجمعوا بشارع الحبيب بورقيبة قبالة ميدان، معلنين انطلاق مسيرة احتجاجية بالنشيد الرسمي التونسي.وخلال هذا التجمع رفعت شعارات مناهضة للحكومة والبرلمان من ذلك :" يا شعب سير سير ...بلا حكومة تونس خير"، كما رفعت شعارات هاجمت رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي واتهمه المحتجون بالسمسرة صارخين :" من بنزرت لبن قردان.. حلوا علينا البرلمان ... والتعويضات للمستشفيات موش للنهضويين... وجوعتونا عشرة سنين من بنزرت لتطاوين ... خنتوا ها الشعب المسكين"!blob:https://web.facebook.com/19094faa-5939-4afb-954e-e669d01f51af