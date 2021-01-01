أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق 500 رأس ماعز، واقتادها إلى داخل أراضيه.
وأوضحت الوكالة الوطنية، أن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا".
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التعليقات على فضيحة أسرائيلية.. ترسل قوة عسكرية لسرقة 500 ماعز من لبنان
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