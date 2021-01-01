فضيحة أسرائيلية.. ترسل قوة عسكرية لسرقة 500 ماعز من لبنان



جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق 500 رأس ماعز، واقتادها إلى داخل أراضيه.







وأوضحت الوكالة الوطنية، أن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا".

قد يعجبك أيضا...

وفي سياق متصل، أطلق جيش الاحتلال النار في الهواء لترهيب أحد رعاة الماشية في منطقة "جبل السدانة" جنوبي بلدة شبعا، وفقًا لما ذكرته الوكالة.وحلقت طائراتا تجسس للاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل في أجواء ‎مزارع شبعا وقرى ‎العرقوب بلبنان.