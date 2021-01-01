

تساعد في ترتيب المنزل ..ميزة جديدة في هواتف أيفون تعرف عليها تساعد في ترتيب المنزل ..ميزة جديدة في هواتف أيفون تعرف عليها

تحتوي هواتف أيفون iPhone، على أداة يدوية، يمكنها مساعدة الأشخاص في تعليق الصور وحتى أرفف الكتب بشكل مستقيم، وكذلك ترتيب المنزل للتأكد من أن كل شيء مستقيم وقياس أطواله، وتأتي الأداة محملة على الجهاز من قبل الشركة.



وقال موقع the sun إن الميزة المتاحة على هواتف أيفون تسمى «المستوى» المخفية في تطبيق القياس استخدام هاتف Apple الخاص بك لتحديد ما إذا كان الشيئ القريب منك مسطحًا أم لا.



وعن طريقة الاستفادة من هذه الميزة واستخدامها عليك، يرجي اتباع الآتي:

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- فتح أداة القياس.- الضغط على المستوى.- تثبيت هاتفك الأيفون iPhone مقابل الشيئ، مثل إطار الصورة أو أرفف للكتب.- تدوير الكائن و iPhone حتى ترى اللون الأخضر، لتثبيت الصورة أو الرف بشكل مستقيم.- إذا جرى تشغيل الاهتزاز، ستشعر أيضًا باهتزاز بسيط بمجرد أن يصبح السطح مستويًا، ويمكنك أيضًا محاذاة الصورة بحيث يطابق ميل صوره آخرى.- وللقيام بذلك، انقر فوق الشاشة لالتقاط منحدر الكائن الأول، ثم امسك هاتف أيفون iPhone الخاص بك مقابل كائن آخر، وقم بتدويره حتى تتحول الشاشة إلى اللون الأخضر، ولإعادة ضبط المستوى، اضغط على الشاشة مرة أخرى.ومن جانبه، أوضح«the sun» أن أولئك الذين لا يتمتعون بالذكاء الذاتي، فإن المستوى هو أداة مصممة للإشارة إلى ما إذا كان السطح أفقيًا أم رأسيًا، وتقليديا تحتوي على قوارير من المحلول التي تشكل فقاعات يمكن استخدامها لقياس الأشياء المتعلقة بالأرض.ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أصبحت المستويات الرقمية هي المعيار، بما في ذلك المستويات المحملة في الهواتف الذكية، المستوى ليس هو الميزة المفيدة الوحيدة التي يتم تحميلها في تطبيق القياس من Apple.كما يمكن أيضًا استخدام البرنامج كشريط قياس، على سبيل المثال، لتحديد ارتفاع شخص ما.جدير بالذكر، أن التطبيق يعمل أيضًا كمسطرة، فهو يقيس الأشياء من حولنا باستخدام كاميرا الهاتف.