فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"

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فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"

أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك"، الذي سبق واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

​وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك، إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

المصدر: سبوتنيك

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