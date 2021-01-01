

الأسعار و المواصفات الرسمية للهاتف Poco F3 GT الأسعار و المواصفات الرسمية للهاتف Poco F3 GT

الآن وبعد طول انتظار قامت Poco العلامة التجارية الفرعية من شركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الذكية تحت مسمى Poco F3 GT مع مواصفات جيدة للغاية تناسب الأشخاص الذين يبحثون عن هاتف قوي في تشغيل الألعاب حيث يضم شاشة ممتازة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالجا رائدا من ميديا تيك ويضم بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، كل هذا بسعر جيد للغاية سنتعرف عليه الآن.



مواصفات Poco F3 GT

هذا الهاتف الجديد يصل مع شاشة OLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى أن الشاشة تحتوي على ثقب صغير في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل كما أن الهاتف Poco F3 GT يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، وهذا الهاتف يضم كذلك فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الهاتف Poco F3 GT

معالج الهاتف Poco F3 GT ثماني النواة ويأتي من فئة MediaTek Dimensity 1200 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5 بالإضافة إلى أنه يتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت و8 جيجا رام، أما الإصدار الثالث فيضم 256 جيجا بايت و8 جيجا رام.

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وعلاوة على ذلك فإن هاتف Poco الجديد يضم بطارية بسعة 5065 ملي أمبير ويتم شحنها بنسبة 100% في 42 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 67 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في غرفة بخار أكبر مزودة بمشتت حرارة أبيض من الجرافين للحفاظ على درجات الحرارة تحت السيطرة ودعم خاصية Game Turbo التي تتيح لك ضبط الأداء أثناء الألعاب بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب كما أنه متوافق مع IP53 للحماية من الغبار ورذاذ الماء.سعر الهاتف Poco F3 GTالهاتف Poco F3 GT سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 26 يوليو وسيباع بسعر 376 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر 390 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر 402 دولار للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.