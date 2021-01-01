مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M21 2021

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة سامسونج عن الهاتف Samsung Galaxy M21 2021 الذي يأتي مع مواصفات مختلفة قليلا عن الموجودة في هاتف Galaxy M21 الذي تم إطلاقه في العام الماضي 2020 بالإضافة إلى أنه يصل مع سعر أرخص قليلا لا يتخطى الـ200 دولار للإصدار الأعلى، وخلال هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Galaxy M21 2021.
المواصفات الرسمية للهاتف
تم تصميم الهاتف Samsung Galaxy M21 2021 حول شاشة Super AMOLED حجمها 6.4 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل وبجودة FHD+، ويتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 9611 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G72 MP3 كما أنه يعمل بنظام Android 11 وواجهة مستخدم One UI 3.1 Core ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.
يحتوي هاتف سامسونج الجديد على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والكامير فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، مع العلم أن الهاتف Samsung Galaxy M21 2021 يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران من خلال الكاميرا الخلفية.
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