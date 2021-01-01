تعرف على السياسات الجديدة ل "إنستغرام"

أعرب عدد كبير من مستخدمي "إنستغرام" عن انزعاجهم من إضافتها مرشح جديد للحساسية، ووصفته بأنه وسيلة جديدة لمراقبة محتواهم.
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن عامل تصفية المحتوى الحساس الجديد يحظر عددًا كبيرًا من المشاركات والمنشورات، بالأخص في شريط أخبارهم أو في القصص، كما حذر أصحاب المحتوى متابعيهم من أن شركة "فيسبوك" المالكة لـ"إنستغرام" تحد بصورة كبيرة من وصولهم إلى المنشورات بسبب هذا الفلتر الجديد، وطلبوا منهم تعطيل تفعيله حتى يتمكنوا من الوصول إلى منشوراتهم.
وتركز أداة "إنستغرام" الجديدة على المحتوى الخاص بالمواد التي تحمل طابعا إباحيا أو جنسيا، أو تلك الحسابات التي تروّج للأسلحة أو بيع المسدسات والبنادق.
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