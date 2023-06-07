المربع نت – في العام الماضي، حققت سيارة SSC تواتارا سوبركار بقوة 1,750 حصان رقماً قياسياً عالمية للسرعة حيث وصلت سرعتها المتوسطة إلى 508.9، لكن الفيديو الذي نشرته الشركة أثار الكثير من الجدل، وقد حاولت الشركة مرة أخرى الوصول إلى هذه السرعة لكنها فشلت، وها هي تعترف أخيراً أن أرقام المحاولة الأولى ليست صحيحة.
وقالت الشركة في منشور على انستقرام: “نود أن نعترف رسمياً بأننا لم نصل إلى السرعات الأصلية البالغة 532.9 كم/س، أو حتى 484.6 كم/س في أكتوبر من عام 2020، ولقد شعرنا بالحزن الشديد كشركة عندما علمنا أننا لم نصل إلى هذا العمل الفذ، ونحن في جهد مستمر لكسر حاجز 483 كم/س بشفافية ورسمية وبدون شك”.
وبعد فترة وجيزة من الجدل الحادث بشأن الرقم القياسي، قامت SSC بجولة أخرى في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ووصلت متوسط سرعتها 455.5 كم/س، لكنها ما زالت لم تقترب من حاجز الـ 483 كم/س، كما أرادت الشركة القيام بمحاولة أخرى لتسجيل الرقم القياسي في أبريل، لكن السيارة تضررت بعد انقلاب الشاحنة التي تحملها.
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التعليقات على رسمياً: شركة SSC تعترف بأن سيارتها تواتارا ليست الأسرع بالعالم
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