

رسميًا.. "إم جي" تكشف عن صور تشويقية لسيارتها الـ SUV القادمة "One" رسميًا.. "إم جي" تكشف عن صور تشويقية لسيارتها الـ SUV القادمة "One"

كشفت الصانعة الإنجليزية "إم جي MG" منذ ساعات عن صور تشويقية لسيارتها الجديدة القادمة "One" والتي تنتمي لفئة الـ SUV، وذلك قبل أيام من تاريخ التدشين الرسمي لها داخل الصين في 30 يوليو، أي بعد 7 أيام من الآن.



رغم عدم وضوح التفاصيل كاملةً من الصور، إلا أن تصميم السيارة الخارجي يعكس طابعًا أوروبيًا مع لمسة رياضية، فيما تأتي أبعادها الخارجية مماثلة للنسخة الهندية القادمة التي تحمل اسم "أستور Astor".



تعتمد السيارة على منصة "سيجما Sigma" الجديدة الخاصة بالشركة، (والتي تدعم الطرازات الكهربائية أيضًا) ومن المقرر تعزيزها بتكنولوجيا الرقائق وكذلك نظام اقتصادي رقمي ذكي. ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل مقصورتها الداخلية إلا أنه من المتوقع أن تأتي مزودة بشاشة تعمل باللمس للترفيه والمعلومات بحجم أكبر من المتاح حاليًا، إلى جانب إتاحة مزايا أخرى مثل: مقاعد كهربائية، فتحة سقف، شحن لاسلكي، وغير ذلك..

وتتضمن اختيارات منظومة القوة محرك تيربو سعته 1.5 لترًا من المتوقع أن تصل قوته الحصانية إلى 180 حصان، كما ستتيح الشركة الاختيار بين ناقل حركة يدوي أو أتوماتيك.الجدير بالذكر أن إم جي (المملوكة للمجموعة الصينية SAIC) تتمتع بشعبية واسعة داخل السوق المصري، حيث تنطلق لها ثلاثة طرازات متنوعة تحت فئة الـ SUV هم: ZS و HS و RX5.







