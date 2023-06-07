كل ما نعرفه عن مازدا 6 2023 الجيل الجديد

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كل ما نعرفه عن مازدا 6 2023 الجيل الجديد

المربع نت – قد يبدو أن مازدا فقدت الثقة في موديل مازدا 3 بعد قرار إلغائه في السوق الأمريكي، ولكن في الواقع ستمر السيارة بعملية تحول عميقة لإخراجها من فئة السيدان متوسطة الحجم بالدفع الأمامي لتنافس في فئة السيدان الرياضية بدفع خلفي ومحركات 6 سلندر جديدة.

كما ستحصل السيارة على تحديثات جمالية هامة ضمن تغييرات أخرى أعمق للشاسيه وأنظمة التوجيه والتعليق، والهدف هو تجهيز السيارة لمنافسة المخضرمين في هذه الفئة، مثل بي إم دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس سي كلاس.

بجانب منصة الدفع الخلفي والمحركات الجديدة، ستحصل مازدا 6 على ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات جديد ونظام دفع كلي i-Active، كما أشارت مستندات مازدا إلى تطويرها لتقنيات هجينة لمحركات 6 سلندر لتحسين الصرفية وخفض الانبعاثات.

ومن المتوقع انطلاق مازدا 6 الجديدة كلياً خلال 2023 بسعر تقديري يبدأ من 40,000 دولار – 150,000 ريال.

صورة الخبر: كل ما نعرفه عن مازدا 6 2023 الجيل الجديد

المصدر: المربع نت

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