

ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الأكثر تصديرا للسلع المصرية ابريل الماضي ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الأكثر تصديرا للسلع المصرية ابريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية من ميناء الإسكندرية بلغت قيمتها الاجمالية نحو 857 مليون و979 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 452 مليون و119 ألف دولار في شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 405 مليون و860 ألف دولار، وبذلك يصبح أعلى ميناء في تصدير المنتجات المصرية للخارج.



ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور استقبال الموانئ لصادرات السلع المصرية، حيث بلغت صادرات ميناء السويس نحو 596 مليون و823 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 254 مليون و658 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 342 مليون و165 ألف دولار، يليه صادرات ميناء الدخيلة بقيمة 187 مليون و309 ألف دولار، مقابل 146 مليون و238 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 41 مليون دولار.



وضمت قائمة الموانئ أيضا كلا من ميناء دمياط وبلغت قيمة صادراته نحو 148 مليون و246 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 169 مليون و626 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 21 مليون دولار، ثم ميناء بورسعيد بقيمة بلغت 101 مليون و277 ألف دولار، مقابل 39 مليون 954 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 61 مليون و323 ألف دولار.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪، وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪، حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، وفواكه طازجة بنسبة 60.2٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12٪".