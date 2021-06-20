شهد سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 24 يوليو 2021 استقرارا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية على 1801 دولار للأوقية.
سعر الذهب اليوم عيار 21
وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 789 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 677 جنيه خلال تعاملات اليوم
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