سعر الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، السبت 24 يوليو 2021 استقرارا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية على 1801 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم عيار 21
وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 789 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 677 جنيه خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24


وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 902 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6312 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 902 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.
سعر أوقية الذهب بالدولار
سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1801 دولارا للأوقية.

المصدر: اموال الغد

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