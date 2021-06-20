

سعر الدولار بالبنوك اليوم سعر الدولار بالبنوك اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الأحد ٢٥يوليو 2021.



وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.



وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.62 جنيها للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال معظم تعاملات الأسبوع الأول من يوليو 2021، وذلك قبل أن يرتفع بقيمة طفيفة.وارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي- مصر، والبنك المركزي المصري بقيمة بلغت قرشا واحدا.