

5 طرق لاكتشاف عسل النحل الطبيعي من المغشوش 5 طرق لاكتشاف عسل النحل الطبيعي من المغشوش

يقع الكثيرون في حيرة من أمرهم حول كيفية التفريق بين عسل النحل المغشوش من عسل النحل الطبيعي النقي، ويعد العسل بديلاً رائعًا للسكر المكرر، لكن في حالة كونه نقيا فقط أي طبيعيا تماما ولم يتم إضافة أي مواد إليه.



وعسل النحل أو العسل الأبيض الطبيعي، غني بالمعادن والمواد المغذية والإنزيمات الحية، ويساعد على الشفاء من الحروق سريعا دون ندوب، والتئام الجروح، وتقوية الجهاز المناعي، وكذلك القضاء على البرد وغيرها من الفوائد.



ونقدم لك فيما يلي، 5 طرق سهلة وبسيطة يمكنك بها تمييز عسل النحل النقي الطبيعي من العسل المغشوش، بحسب موقع «NDTV food».

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طرق معرفة العسل الطبيعي والمغشوشاختبار الإبهامضع كمية صغيرة من عسل النحل على إبهامك وتحقق مما إذا انسكبت أو انتشرت مثل أي سائل آخر، وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن العسل ليس طبيعيا، فمن المعروف أن العسل الصافي كثيف بينما العسل المغشوش سيكون سائلاً.كما أن العسل النقي يلتصق بالسطح الذي يوضع عليه ولا يقطر.اختبار الماءخذ ملعقة صغيرة من عسل النحل وضعها في كوب مملوء بالماء، سيذوب العسل المزيف أو المغشوش في الماء بينما يستقر العسل النقي الذي يحتوي على قوام أكثر كثافة في قاع الكوب على شكل كتل.اختبار القماشاسكب قليلا من العسل على ورق المناشف أو قطعة قماش بيضاء، وإذا سكبت عسلًا نقيًا على الاثنين، فالطبيعي لن يُمتص أو يترك بقعًا، ولكن سيحدث ذلك فقط في حالة العسل المغشوش الذي يكون عبارة عن سكر جلوكوز.استخدم الخلامزج ملعقة كبيرة من العسل وبعض الماء و2-3 قطرات من خلاصة الخل معًا، إذا كان هذا الخليط رغوة ، فهناك احتمال كبير أن يكون العسل مغشوشًا.اختبار الحرارةإذا قمت بتسخين العسل النقي، فسوف يتكرمل بسرعة ولن يصنع رغوة، ولكن في حالة العسل المغشوش قد لا يتكرمل ويصبح عبارة عن رغاوي بيضاء فقط عند التسخين.