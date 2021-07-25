أصبح هناك الكثير من الأشخاص يفكرون خارج الصندوق في مجالات الحياة المختلفة، وهناك من يمرون فيها مرور الكرام، وهناك من يقضي سنوات تعليمه في الأسئلة الغير مألوفة، فهل فكر يوماً ما عن أطول كلمة في اللغة الإنجليزية؟.. نعم هذه اللغة تحتوي على كلمة مكونة من 183 حرفاً.
بعد البحث في إيجاد إجابة عن هذا السؤال توصل العلماء إلى كتاب موسوعة "جينيس" الذي جمع الكثير من الأرقام القياسية في مختلف المجالات، وبالفعل كانت كلمة " Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiokarabomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon"، هي أطول كلمة في اللغة الإنجليزية.
ولكن ليست هذه هي أطول كلمة في قاموس اللغة الإنجليزية، حيث أن بالبحث في قاموس "أوكسفورد"، حيث أصاب عضو لجنة السياسة النقدية في الهند "شيتان جات"، الحضور بحالة من الحيرة والذهول، خلال إلقائه كلمة في مؤتمر عام، عندما استخدم كلمة "floccinaucinihilipilification".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تتكون من 183 حرفا..تعرف على أطول كلمة في اللغة الإنجليزية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق