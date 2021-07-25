

تتكون من 183 حرفا..تعرف على أطول كلمة في اللغة الإنجليزية تتكون من 183 حرفا..تعرف على أطول كلمة في اللغة الإنجليزية

أصبح هناك الكثير من الأشخاص يفكرون خارج الصندوق في مجالات الحياة المختلفة، وهناك من يمرون فيها مرور الكرام، وهناك من يقضي سنوات تعليمه في الأسئلة الغير مألوفة، فهل فكر يوماً ما عن أطول كلمة في اللغة الإنجليزية؟.. نعم هذه اللغة تحتوي على كلمة مكونة من 183 حرفاً.



بعد البحث في إيجاد إجابة عن هذا السؤال توصل العلماء إلى كتاب موسوعة "جينيس" الذي جمع الكثير من الأرقام القياسية في مختلف المجالات، وبالفعل كانت كلمة " Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­karabo­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon"، هي أطول كلمة في اللغة الإنجليزية.



ولكن ليست هذه هي أطول كلمة في قاموس اللغة الإنجليزية، حيث أن بالبحث في قاموس "أوكسفورد"، حيث أصاب عضو لجنة السياسة النقدية في الهند "شيتان جات"، الحضور بحالة من الحيرة والذهول، خلال إلقائه كلمة في مؤتمر عام، عندما استخدم كلمة "floccinaucinihilipilification".

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وتتألف الكلمة من 29 حرفا، وهي مدرجة بالفعل في قاموس أكسفورد ضمن قائمة أطول الكلمات باللغة الإنجليزية، وتعني "اعتبار شيء ما وكأنه بدون أي قيمة".ويعود أصل الكلمة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، حيث ذكرت لأول مرة ضمن رسالة كتبها الشاعر ويليام شنستون.واستخدم "جات" الكلمة في محاضر جلسات لجنة السياسة النقدية الأخيرة التي نشرت قبل يومين، مشيرا إلى أن تقديراته تؤكد ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند مستقبلا، رغم الأزمات التي يمر بها حاليا.اقرأ أيضا : مسلح يسرق سيارة إسعاف بداخلها مريض في أمريكالكن الكلمة التي نطقها جات لا تعد أطول كلمة في اللغة الإنجليزية، إذ يوجد ما هو أطول منها، وهي كلمة "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" التي تتكون من 45 حرفا، وتشير إلى أحد الأمراض الرئوية.