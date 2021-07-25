تدخل رجلان أمريكيان لإنقاذ دب علق رأسه فى "دلو" لأكثر من أسبوع وظل يتجول أمام منزلهما فى مدينة بولدر، في ولاية كولورادو الأمريكية، وكأنه يبحث عن مساعدة لإزالة الدلو من رأسه، ونجح الرجلان في مساعدته عن طريق إبلاغ المتخصصين في حدائق كولورادو ومسئولي الحياة البرية لمساعدة الدب العالق.
وروى الرجلان درو ماكونوتى، وصديقه ديف، تفاصيل الواقعة في لقاء مع شبكة CNN الإخبارية، موضحين أنهما قدما إلى منزلهما هذا مترامى الأطراف قبل عامين وقاما ببطء ببناء منزل احلامهما على سفوح التلال بالقرب من مدينة بولدير، لكنهما طوال العامين لم يمرا بموقف كهذا على الاطلاق".
وقال ديف: "كنا نجلس فقط نتناول الغداء في وقت الظهيرة وسمعنا حفيفا في الغابة لذلك نزلنا للتحقق ورأينا دب يجري عبر الغابة مع دلو عالق في رأسه، وقد تم رصده وهو يركض حول هذا الجبل لأكثر من أسبوع، ولكن لم يتم الإمساك به مطلقا، واعتقدنا أن الدب كان في محنة على الأرجح وكأنه يحتاج إلى بعض المساعدة، لذا قررنا أن نفعل شيء حيال ذلك بعد إبلاغ حدائق كولورادو والحياة البرية عنه".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أمريكيان ينقذان دب علق "دلو" برأسه لأكثر من أسبوع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق